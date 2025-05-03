Trabzonspor ve İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi’nden İş Birliği Protokolü

İş Birliği Protokolü İmzalandı

Trabzonspor Kulübü, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi ile geleceğe dönük önemli bir adım atarak iş birliği protokolü imzaladı. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, Trabzon Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen protokol, Akçaabat ilçesinde yer alan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'ni kapsıyor.

İmza Töreni Detayları

Valilikte gerçekleşen imza törenine; Vali Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şefik Bayram, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol ile, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi amacıyla fiziksel ve eğitsel altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokolün Hedefleri

Bu iş birliği ile sporcuların kulübe erişiminin kolaylaştırılması ve velilerin çocuklarını futbola yönlendirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde hayata geçirilecek projelerle Türk futbolunun gelişimine önemli bir katkı sağlanması planlanmakta.

Önemli Anlar

Protokolün imza töreninde, Vali Yıldırım, Ertuğrul Doğan’a bordo-mavi tespih ile el yapımı Sürmene çakısı hediye etti. Bu iş birliği, Trabzonspor’un genç yetenekleri destekleyerek Türk sporuna katkı sağlama hedefini yansıtıyor.

Trabzonspor Kulübü ile İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Trabzon Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (ortada), Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (sol 4) ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Trabzonspor Kulübü ile İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Trabzon Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (ortada), Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (sol 4) ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.