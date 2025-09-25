Gençlerbirliği, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürüyor — Eroğlu: Her Maçı Kazanmak İçin Oynamalıyız

Gençlerbirliği, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında 28 Eylül Pazar günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu: Maç prestiji ve gelişim

Antrenman öncesinde gazetecilere konuşan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ikas Eyüpspor karşısında aldıkları galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Eroğlu, futbolda iyi başlangıçların önemine dikkat çekerek, takımın zamana ihtiyacı olduğunu daha önce de ifade ettiğini belirtti: "Maç hazırlığımız en iyi şekilde oldu."

Eroğlu, Eyüpspor'un iki yıldır Süper Lig'de olduğunu hatırlatarak rakibin hem güçlü hem de zaaflı yönleri bulunduğunu söyledi ve şunları kaydetti: "Onların da kadro kalitesi yüksek. Maçın tabii ki belli bölümlerinde gol pozisyonuna giren takım kimliğindeydik. Yani istediklerimizi yapabildik. Ön alan baskısını uyguladık."

Yeni kurulan bir takım olduklarının altını çizen Eroğlu, "Beş maçın arkasından maça çıkıyorsunuz. Hem oyunu çok iyi oynamak hem de kazanmak herkes ister ama biz yeni takımız. Şu detayı da vermek istiyorum. Samsunspor maçıyla bu maç arasında 9 tane farklı oyuncu vardı. Bu da söylediğimi destekliyor. Yani, yeni bir takımız. Yeni kurulan takımlar bu süreci yaşıyor. Bundan zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Moral motivasyon çok değerli. Özgüven çok değerli. Bundan sonraki süreçte bizim için çok daha iyi olacağını umuyorum. Bunun için çalışıyoruz. Bizim için lig yeni başladı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Hedef: Kayseri ve Alanya'dan iyi puanlarla dönmek

Eroğlu, Kayserispor maçına hazırlandıklarını ve bu karşılaşmayı kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. İç saha ya da deplasman farkının artık önemini yitirdiğini söyleyerek, takımının her maçı kazanma bilinciyle sahaya çıkacağını vurguladı: "Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor. Çünkü bazen bir puan çok değerli oluyor."

Hazırlıkları titizlikle yaptıklarını ve yeni transferlerin takıma katkı sağladığını ifade eden Eroğlu, oyuncu değişiklikleri ve hamlelerde başlangıca göre olumlu mesafe kat ettiklerini aktardı. Fiziksel olarak halen eksikleri olduğunu ancak önlerinde Kayseri ve Alanya maçları bulunduğunu, bu iki maçı en iyi puanla bitirip yukarıya tırmanışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Eroğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Aramızdan ayrılan oldu. Aramıza katılan oldu. Bahane üretmeyi sevmiyorum. Elimizdeki oyuncuların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Benim görevim bütün oyunculardan en yüksek verimi almak. Bahane üretirsek kendi eksiklerimizi, hatalarımızı görmemiş oluruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Kadromuz geniş, rekabetin fazla olduğu yerde başarı olur. Tüm oyuncularımız değerli."

