Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Bodrum FK Beraberlikle Ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Anlar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK karşılaştı. Maçın ilk yarısı, her iki takımın da istekli oyununa rağmen 0-0 sona erdi.

İlk Yarının Gelişimi

21. dakikada Alanyaspor'un Richard ile oluşturduğu merkezden gelişen atağında, Cordova topu ağlara göndermeye çok yaklaştı, ancak şutu direğin üstünden auta çıktı.

26. dakikada Alanyaspor, Janvier’in ceza sahasına gönderdiği top ile sağ çaprazda Vilhena ile gol aradı. Ancak, kaleci Sousa, bu şutu başarıyla kurtardı. Boşta kalan topu Bodrum FK savunması uzaklaştırdı.

39. dakikada Alanyaspor'dan yeniden bir fırsat geldi. Sol kanattan gelen Cordova’nın ceza sahasına gönderdiği ortada, Vilhena iyi yükseldi fakat vuruşu direğin yanından az farkla dışarı gitti.

İlk yarıda başka gol olmayınca, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, Gain Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum FK oyuncusu Fredy (solda), Alanyasporlu Janvier (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK, Gain Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum FK oyuncusu Fredy (solda), Alanyasporlu Janvier (sağda) ile mücadele etti.