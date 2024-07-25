2024-2025 Süper Lig Hakemleri Açıklandı

2024-2025 Süper Lig Sezonu Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda görev alacak hakemleri duyurdu. MHK, yeni sezonda düdük çalacak hakemlerin isimlerini açıkladı.

Orta Hakem Listesi

MHK’nin belirlediği 25 kişilik orta hakem listesi şu isimlerden oluşuyor:

Zorbay Küçük (Adana)

Alper Akarsu

Burak Pakkan

Kadir Sağlam (Ankara)

Burak Şeker

Murat Erdoğan

Ömer Faruk Turtay (Antalya)

Bahattin Şimşek (Aydın)

Oğuzhan Çakır (Balıkesir)

Arda Kardeşler

Cihan Aydın (Bursa)

Ali Şansalan (Çanakkale)

Ümit Öztürk (Denizli)

Turgut Dorman (Eskişehir)

Abdullah Buğra Taşkınsoy

Çağdaş Altay

Mehmet Türkmen

Mert Güzenge

Tugay Kaan Numanoğlu

Volkan Bayarslan (İstanbul)

Direnç Tosunluoğlu

Emre Kargın

Halil Umut Meler (İzmir)

Muhammet Ali Metoğlu (Rize)

Atilla Karaoğlan (Sakarya)

Video Yardım Hakem (VAR) Listesi

Video Yardım Hakem olarak çalışacak 13 isim ise şöyle:

Mustafa İlker Coşkun

Serkan Tokat (Ankara)

Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya)

Özgür Yankaya (Edirne)

Emre Malok

Neslihan Muratdağı

Onur Öztoprak (İstanbul)

Hakan Ceylan

Kutluhan Bilgiç (İzmir)

Alper Çetin (Kocaeli)

Koray Gençerler (Manisa)

Erkan Engin (Sakarya)

Bülent Birincioğlu (Trabzon)

Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de görev alan Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında yer alan 25 hakem, bu sezon da görev alacak. Ayrıca, TFF’nin açıkladığı listede A klasman yardımcı hakemlerin yanı sıra B ve C klasman hakemlerinin isimleri de yer aldı.