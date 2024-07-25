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2024-2025 Süper Lig Hakemleri Açıklandı

TFF, Süper Lig 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakemleri belirledi. Listeyi inceleyin!

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:01
2024-2025 Süper Lig Hakemleri Açıklandı

2024-2025 Süper Lig Sezonu Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda görev alacak hakemleri duyurdu. MHK, yeni sezonda düdük çalacak hakemlerin isimlerini açıkladı.

Orta Hakem Listesi

MHK’nin belirlediği 25 kişilik orta hakem listesi şu isimlerden oluşuyor:

  • Zorbay Küçük (Adana)
  • Alper Akarsu
  • Burak Pakkan
  • Kadir Sağlam (Ankara)
  • Burak Şeker
  • Murat Erdoğan
  • Ömer Faruk Turtay (Antalya)
  • Bahattin Şimşek (Aydın)
  • Oğuzhan Çakır (Balıkesir)
  • Arda Kardeşler
  • Cihan Aydın (Bursa)
  • Ali Şansalan (Çanakkale)
  • Ümit Öztürk (Denizli)
  • Turgut Dorman (Eskişehir)
  • Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • Çağdaş Altay
  • Mehmet Türkmen
  • Mert Güzenge
  • Tugay Kaan Numanoğlu
  • Volkan Bayarslan (İstanbul)
  • Direnç Tosunluoğlu
  • Emre Kargın
  • Halil Umut Meler (İzmir)
  • Muhammet Ali Metoğlu (Rize)
  • Atilla Karaoğlan (Sakarya)

Video Yardım Hakem (VAR) Listesi

Video Yardım Hakem olarak çalışacak 13 isim ise şöyle:

  • Mustafa İlker Coşkun
  • Serkan Tokat (Ankara)
  • Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya)
  • Özgür Yankaya (Edirne)
  • Emre Malok
  • Neslihan Muratdağı
  • Onur Öztoprak (İstanbul)
  • Hakan Ceylan
  • Kutluhan Bilgiç (İzmir)
  • Alper Çetin (Kocaeli)
  • Koray Gençerler (Manisa)
  • Erkan Engin (Sakarya)
  • Bülent Birincioğlu (Trabzon)

Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de görev alan Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında yer alan 25 hakem, bu sezon da görev alacak. Ayrıca, TFF’nin açıkladığı listede A klasman yardımcı hakemlerin yanı sıra B ve C klasman hakemlerinin isimleri de yer aldı.

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