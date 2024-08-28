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2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Yarın Gerçekleşecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yarın Monte Carlo'da yapılacak, Türk takımları bu sezon yer almıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:51
2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Yarın Gerçekleşecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Yaklaşıyor

2024-2025 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, yarın Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Bu dev organizasyonda, Türk takımları yer almayacak.

Maç Programı ve Format

Yeni sezon formatı kapsamında, ilk aşama maçları 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu ilk tur 29 Ocak 2025'te sona erecek. İlk 8 sırada yer alan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Puan cetvelinde 9. ile 24. sırada bitiren takımlar ise play-off aşamasına kalacak. Eşleşmeler sonucunda, bu turda da mücadele veren 8 takım daha son 16 tura yükselmeye hak kazanacak.

Kura Çekimine Katılacak Takımlar

Lig aşamasında yer alacak toplam 36 takımın 32’si şu şekilde belirlenmiştir:

  • Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan (İtalya)
  • Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart (Almanya)
  • Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City (İngiltere)
  • Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid (İspanya)
  • Brest, Monaco, Paris Saint-Germain (Fransa)
  • Benfica, Sporting Lizbon (Portekiz)
  • Feyenoord, PSV (Hollanda)
  • Salzburg, Sturm Graz (Avusturya)
  • Celtic (İskoçya)
  • Club Brugge (Belçika)
  • Shakhtar (Ukrayna)
  • Sparta Prag (Çekya)
  • Young Boys (İsviçre)

Eleme Maçları

Bugün oynanacak olan eleme maçları sonucunda 4 takım daha lig aşamasına katılma hakkı elde edecek. Ancak, Türk temsilcilerinin bu sezon yer almadığı dikkat çekiyor.

Ligde bu akşam yapılacak eleme maçlarının programı ise şöyle:

  • 19.45 Karabağ (Azerbaycan)-GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)
  • 22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Midtjylland (Danimarka) (1-1)
  • 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)
  • 22.00 Slavia Prag (Çekya)-Lille (Fransa) (0-2)

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