2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi Başlıyor

Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor

2024-2025 Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi, yarın oynanacak maçlarla start alıyor. Bu sezon, altı şehirden toplam 14 takım, voleybolseverlere eşsiz mücadeleler sunacak.

Takımlar ve Şehirler

İstanbul'dan 8, Ankara'dan 2 takımın bulunduğu ligde, Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'in her birinden ise birer takım yer alıyor. Yarışacak takımlar arasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank, Galatasaray Daikin, ve Beşiktaş gibi köklü kulüpler bulunuyor.

İlk Hafta Maç Programı

Yarın oynanacak olan ilk hafta maçları ise şöyle:

13.00 Galatasaray Daikin - VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo (İBB Cebeci)

19.00 Beşiktaş - Zeren Spor (Akatlar)

19.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

Voleybol tutkunları için sezonun kez daha unutulmaz anlar yaşaması bekleniyor.