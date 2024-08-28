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2024-2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Grup Maç Programı Açıklandı

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları programı belli oldu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:31
2024-2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Grup Maç Programı Açıklandı

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2024-2025 Sezonu

2024-2025 sezonu için Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu, grup maçlarının başkent Ankara'da 13-15 Eylül tarihleri arasında oynanacağını duyurdu.

Gruplarda Mücadele Edecek Takımlar

Bu sezon, Efeler Ligi'nde mücadele eden 14 takım yer alacak. 2023-2024 sezon son sıralamasına göre en başarılı takımlar arasında; Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta doğrudan çeyrek finale yükselecek. Diğer 9 takım ise serpantin usulü 3 gruba ayrılarak mücadele edecek.

Grup Dağılımı ve Takımlar

I. Grup: Arkas Spor, Akkuş Belediyespor, TÜRŞAD
II. Grup: On Hotels Alanya Belediyespor, Develi Belediyespor, Altekma
III. Grup: Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor, İstanbul Gençlik Spor

Maç Programı

13 Eylül Cuma:
14.00 Arkas Spor - Akkuş Belediyespor
18.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Develi Belediyespor
20.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Cizre Belediyespor

14 Eylül Cumartesi:
13.00 TÜRŞAD - Arkas Spor
15.00 Altekma - On Hotels Alanya Belediyespor
17.30 İstanbul Gençlik Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor

15 Eylül Pazar:
13.00 Akkuş Belediyespor - TÜRŞAD
15.00 Develi Belediyespor - Altekma
17.30 Cizre Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor

Çeyrek Final Detayları

Gruplarında birinci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde seribaşı olarak yer alacak takımlar ise Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta olacak. Spor Toto ise ligde 5. olduğu için diğer 3 takımla kura ile eşleşecektir. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelelerinin ardından kazananlar Dörtlü Finale yükselecek.

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