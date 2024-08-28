2024-2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Grup Maç Programı Açıklandı

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2024-2025 Sezonu
2024-2025 sezonu için Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu, grup maçlarının başkent Ankara'da 13-15 Eylül tarihleri arasında oynanacağını duyurdu.
Gruplarda Mücadele Edecek Takımlar
Bu sezon, Efeler Ligi'nde mücadele eden 14 takım yer alacak. 2023-2024 sezon son sıralamasına göre en başarılı takımlar arasında; Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta doğrudan çeyrek finale yükselecek. Diğer 9 takım ise serpantin usulü 3 gruba ayrılarak mücadele edecek.
Grup Dağılımı ve Takımlar
I. Grup: Arkas Spor, Akkuş Belediyespor, TÜRŞAD
II. Grup: On Hotels Alanya Belediyespor, Develi Belediyespor, Altekma
III. Grup: Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor, İstanbul Gençlik Spor
Maç Programı
13 Eylül Cuma:
14.00 Arkas Spor - Akkuş Belediyespor
18.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Develi Belediyespor
20.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Cizre Belediyespor
14 Eylül Cumartesi:
13.00 TÜRŞAD - Arkas Spor
15.00 Altekma - On Hotels Alanya Belediyespor
17.30 İstanbul Gençlik Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor
15 Eylül Pazar:
13.00 Akkuş Belediyespor - TÜRŞAD
15.00 Develi Belediyespor - Altekma
17.30 Cizre Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor
Çeyrek Final Detayları
Gruplarında birinci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde seribaşı olarak yer alacak takımlar ise Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta olacak. Spor Toto ise ligde 5. olduğu için diğer 3 takımla kura ile eşleşecektir. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelelerinin ardından kazananlar Dörtlü Finale yükselecek.