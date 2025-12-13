DOLAR
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0-2 Galatasaray

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında ilk 15 dakikada 2-0 öne geçti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 20:33
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0-2 Galatasaray

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0-2 Galatasaray

Maçtan Kısa Özet

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk 15 dakikası, sarı-kırmızılıların 2-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

Karşılaşmanın erken bölümünde Galatasaray, etkili oyunuyla skoru lehine çevirmeyi başardı. Antalyaspor ise ev sahibi olmanın avantajını kullanarak dengeyi kurmaya çalıştı.

Maçın ilerleyen dakikalarındaki gelişmeler, takımların taktiksel tercihleri ve maç sonu sonucu ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

