Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0-2 Galatasaray
Maçtan Kısa Özet
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk 15 dakikası, sarı-kırmızılıların 2-0’lık üstünlüğüyle geçildi.
Karşılaşmanın erken bölümünde Galatasaray, etkili oyunuyla skoru lehine çevirmeyi başardı. Antalyaspor ise ev sahibi olmanın avantajını kullanarak dengeyi kurmaya çalıştı.
Maçın ilerleyen dakikalarındaki gelişmeler, takımların taktiksel tercihleri ve maç sonu sonucu ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA ANTALYASPOR EVİNDE GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI SARI-KIRMIZILILARIN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.