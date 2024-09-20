2024-25 Sutopu Avrupa ve Challenger Kupası'nda Türk Takımlarının Grupları Belirlendi

Sutopu Avrupa Kupası ve Challenger Kupası'nda Türk Takımları'nın Rakipleri Açıklandı

Türkiye Sutopu Federasyonu'nun duyurusuna göre, Erkekler Avrupa Kupası ve Kadınlar Challenger Kupası için Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Enka Spor Kulübü, 26-29 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Erkekler Avrupa Kupası 2024-25 elemelerinde D Grubu'nda mücadele edecek.

Erkekler D Grubu Rakipleri

Enka Spor Kulübü, aşağıdaki takımlarla karşılaşacak:

Havk Mladost (Hırvatistan)

GS Apollon Smyrnis (Yunanistan)

CN Sant Andreu (İspanya)

VA Cattaro Motor (Karadağ)

Kadınlar Challenger Kupası Grupları

2024-25 Kadınlar Challenger Kupası eleme maçları ise 7-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türk kadın takımları aşağıdaki gruplarda mücadele edecek:

A Grubu (Sırbistan)

İzmir Büyükşehir Belediyesi

VK Vojvodina (Sırbistan)

City of Manchester WPC (İngiltere)

Sliema ASC (Malta)

C Grubu (Çekya)

Dalton Koleji Spor Kulübü

Zavk Mladost (Hırvatistan)

Ajf Strakonice (Çekya)

Otter Swimming Club (İngiltere)

D Grubu (Romanya)

Galatasaray Spor Kulübü

ZVK Crvena Zvezda (Sırbistan)

Sports Lisboa E Benfica (Portekiz)

SSV Eslingen (Almanya)

CSM Unirea Alba Iulia (Romanya)

Türk takımları, uluslararası arenada başarı peşinde koşarken, bu organizasyonların kendileri için büyük bir fırsat olduğu belirtiliyor.