2024-25 Sutopu Avrupa ve Challenger Kupası'nda Türk Takımlarının Grupları Belirlendi

Sutopu Avrupa Kupası ve Challenger Kupası'nda Türk Takımları'nın Rakipleri Açıklandı
Türkiye Sutopu Federasyonu'nun duyurusuna göre, Erkekler Avrupa Kupası ve Kadınlar Challenger Kupası için Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Enka Spor Kulübü, 26-29 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Erkekler Avrupa Kupası 2024-25 elemelerinde D Grubu'nda mücadele edecek.
Erkekler D Grubu Rakipleri
Enka Spor Kulübü, aşağıdaki takımlarla karşılaşacak:
- Havk Mladost (Hırvatistan)
- GS Apollon Smyrnis (Yunanistan)
- CN Sant Andreu (İspanya)
- VA Cattaro Motor (Karadağ)
Kadınlar Challenger Kupası Grupları
2024-25 Kadınlar Challenger Kupası eleme maçları ise 7-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türk kadın takımları aşağıdaki gruplarda mücadele edecek:
A Grubu (Sırbistan)
- İzmir Büyükşehir Belediyesi
- VK Vojvodina (Sırbistan)
- City of Manchester WPC (İngiltere)
- Sliema ASC (Malta)
C Grubu (Çekya)
- Dalton Koleji Spor Kulübü
- Zavk Mladost (Hırvatistan)
- Ajf Strakonice (Çekya)
- Otter Swimming Club (İngiltere)
D Grubu (Romanya)
- Galatasaray Spor Kulübü
- ZVK Crvena Zvezda (Sırbistan)
- Sports Lisboa E Benfica (Portekiz)
- SSV Eslingen (Almanya)
- CSM Unirea Alba Iulia (Romanya)
Türk takımları, uluslararası arenada başarı peşinde koşarken, bu organizasyonların kendileri için büyük bir fırsat olduğu belirtiliyor.