Rıza Çalımbay: Pozisyonları Değerlendiremedik, Kırmızı Kart Maçın Kırılma Anıydı

Rıza Çalımbay: Pozisyonları Değerlendiremedik

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın daha gayretli olması ve girdiği pozisyonları değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kırmızı Kartın Etkisi

Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın başlangıcının iyi geçtiğini ifade edip, "Maçın başında öne geçtik. Ancak Cengiz Demir'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kart maalesef kötü oldu. 10 kişi kalmamızla birlikte oyun düzenimizi kurmakta zorluk çektik." şeklinde konuştu.

Maçın Kırılma Anı

Maçın sıkıntılı geçtiğini vurgulayan Çalımbay, "Biraz daha gayretli olmamız, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. 10 kişi kaldıktan sonra oyun koptu ve rakip inanılmaz goller attı. O durumda yapacak bir şey de kalmadı. Tüm değişiklikleri yaparak oyunu değiştirmeye çalıştık ancak maalesef başarılı olamadık. Oyuncularımızın konsantrasyonu yeterli değildi." ifadelerini kullandı.

Hakem Kararlarına Değerlendirme

Bir basın mensubunun sorusuna yanıt veren Çalımbay, maçın kırılma anının kırmızı kart olduğunu belirtti ve oyuncusunun rakip kaleciye kasıtlı bir müdahalede bulunmadığını savundu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.