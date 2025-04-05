Rodrigue Beaubois, Anadolu Efes'ten En Az 6 Hafta Uzak Kalacak

Beaubois'nın Sakatlığı Kulübü Tarafından Açıklandı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında dün oynanan Kızılyıldız maçında sakatlanan Rodrigue Beaubois hakkında önemli bir açıklama yaptı. Kulübün resmi kaynaklarından yapılan duyuruda, Beaubois'nın sol ayağında meydana gelen sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

MR Taraması Sonrası Kısmi Yırtık Teşhisi

Açıklamada, "Rodrigue Beaubois'nın MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuza kalf bölgesinde kısmi yırtık teşhisi konulmuştur" ifadesine yer verildi. Sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecinin başladığı da vurgulandı.

Takımdan Uzak Kalacağı Süre

Yapılan açıklamaya göre, Beaubois en az 6 hafta boyunca takımdan uzak kalacak. Bu durum, Anadolu Efes'in sezon sonu hedefleri açısından kayda değer bir etki yaratabilir.