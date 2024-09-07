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2024-25 TFF 3. Lig Sezonu Başladı

TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonu ilk haftası tamamlandı. 17 karşılaşma oynandı ve heyecan dolu sonuçlar alındı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 21:58
2024-25 TFF 3. Lig Sezonu Başladı

TFF 3. Lig 2024-25 Sezonu İlk Haftası

TFF 3. Lig'de yeni sezon, bugün oynanan maçlarla birlikte başladı. Ligin ilk haftasında, dört grupta toplamda 17 karşılaşma gerçekleştirildi.

1. Grup Sonuçları

  • Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK: 0-0
  • Muşspor-Kahramanmaraşspor: 1-0
  • Düzcespor-Bursaspor: 0-2
  • Karşıyaka-Kırşehir FK: 0-0

2. Grup Sonuçları

  • Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
  • Etimesgut Belediyespor-Uşakspor: 1-2
  • Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 1-0
  • Beykoz İshaklıspor-Türk Metal 1963 Spor: 0-1
  • Tire 2021 FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-2

3. Grup Sonuçları

  • Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947: 1-0
  • Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Karabük İdmanyurdu: 2-0
  • Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol: 0-2
  • Efeler 09 Spor-Viranşehir Belediyespor: 1-0

4. Grup Sonuçları

  • Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor: 1-0
  • Kırıkkale FK-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
  • Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 Futbol SK: 2-0
  • Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-1

Ligin başlangıcı, çeşitli takımlar arasındaki rekabeti gözler önüne serdi ve futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

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