2024-25 TFF 3. Lig Sezonu Başladı

TFF 3. Lig 2024-25 Sezonu İlk Haftası
TFF 3. Lig'de yeni sezon, bugün oynanan maçlarla birlikte başladı. Ligin ilk haftasında, dört grupta toplamda 17 karşılaşma gerçekleştirildi.
1. Grup Sonuçları
- Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK: 0-0
- Muşspor-Kahramanmaraşspor: 1-0
- Düzcespor-Bursaspor: 0-2
- Karşıyaka-Kırşehir FK: 0-0
2. Grup Sonuçları
- Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
- Etimesgut Belediyespor-Uşakspor: 1-2
- Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 1-0
- Beykoz İshaklıspor-Türk Metal 1963 Spor: 0-1
- Tire 2021 FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-2
3. Grup Sonuçları
- Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947: 1-0
- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Karabük İdmanyurdu: 2-0
- Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol: 0-2
- Efeler 09 Spor-Viranşehir Belediyespor: 1-0
4. Grup Sonuçları
- Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor: 1-0
- Kırıkkale FK-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
- Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 Futbol SK: 2-0
- Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-1
Ligin başlangıcı, çeşitli takımlar arasındaki rekabeti gözler önüne serdi ve futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.