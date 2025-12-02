Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin 15. Hafta Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 22:56
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başladı.

Antrenmanın akışı

İdman, dinamik ısınma ile start aldı. Çalışma, saha içi organizasyona yönelik 8'e 2 pas çalışması ile sürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla idman tamamlandı.

Günlük program

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacakları idmanla sürdürecekler.

