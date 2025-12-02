Galatasaray, Samsunspor Maçı İçin 15. Hafta Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başladı.
Antrenmanın akışı
İdman, dinamik ısınma ile start aldı. Çalışma, saha içi organizasyona yönelik 8'e 2 pas çalışması ile sürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla idman tamamlandı.
Günlük program
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacakları idmanla sürdürecekler.
