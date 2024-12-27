Süper Lig'de Forma Giyen Futbolcuların Yaş Ortalaması: İlk Yarının Raporu

Süper Lig'de Forma Giyen Futbolcuların Yaş Ortalaması

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, mücadele eden 19 takımın sezonun bu bölümünde şans verdiği 479 oyuncunun yaş ortalaması 27,06 olarak gerçekleşti. AA'nın hazırladığı dosya haberlerde, süre alan futbolcuların yaş ortalamaları detaylı bir şekilde incelendi.

En Tecrübeli ve En Genç Ekipler

Süre alan oyuncuların yaş ortalaması dikkate alındığında, en tecrübeli ekip, 29,07'lik yaş ortalamasıyla ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan ikas Eyüpspor oldu. İkinci sıradaki Kasımpaşa ekip 28,35'lik yaş ortalamasıyla bu takımı takip etti. Net Global Sivasspor ise 28,23'lük yaş ortalamasıyla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, maddi sıkıntılarla mücadele eden Adana Demirspor, birçok genç futbolcuya şans vererek, Trendyol Süper Lig'in en tecrübesiz takımı konumuna yükseldi. Bu ekibin yaş ortalaması ise 23,16 olarak belirlendi.

Yaş Ortalamaları Takım Bazında

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması şu şekildedir:

ikas Eyüpspor: 29,07

Kasımpaşa: 28,35

Net Global Sivasspor: 28,23

Bellona Kayserispor: 28,00

TÜMOSAN Konyaspor: 27,92

Gaziantep FK: 27,52

Fenerbahçe: 27,48

Corendon Alanyaspor: 27,45

Reeder Samsunspor: 27,42

Beşiktaş: 27,40

RAMS Başakşehir: 27,20

Galatasaray: 26,80

Sipay Bodrum FK: 26,76

Onvo Antalyaspor: 26,75

Atakaş Hatayspor: 26,31

Trabzonspor: 26,20

Çaykur Rizespor: 25,80

Göztepe: 25,44

Adana Demirspor: 23,16

Ligdeki En Genç ve En Yaşlı Oyuncular

Adana Demirspor, genç futbolcu Deniz Dönmezer ile ligdeki en genç isim unvanına sahip oldu. 21 Eylül 2008 doğumlu Dönmezer'in ardından, 11 Temmuz 2008 doğumlu Yılmaz Cin takip ediyor. Net Global Sivasspor forması giyen Cin, ligde sadece 1 dakika süre aldı. Ayrıca, 12 Şubat 2008 doğumlu forvet oyuncusu Ozan Demirbağ ise 10 maçta forma giyip 1 gol atarak dikkat çekti.

Diğer yandan, 38 yaşındaki Edin Dzeko ve Fernando Muslera, ligin en yaşlı isimleri olarak öne çıkıyor. Dzeko, Fenerbahçe'nin kaptanı olarak 16 maçta 9 gol 1 asist yaparken, Galatasaray kalecisi Muslera ise 19 golle karşılaşırken 4 maçta gol yemedi.