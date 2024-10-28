2024 Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sona Erdi

2024 Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Arnavutluk'ta gerçekleşen 2024 Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, başkent Tiran'da düzenlendi ve bir hafta sürdü. Organizasyonda, grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde toplam 30 milli güreşçi mindere çıktı.

Madalyalar ve Dereceler

Türkiye, bu organizasyonda yalnızca bir madalya kazanmayı başardı. Kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, önemli bir başarı göstererek gümüş madalya kazandı.

Takım Sıralamaları

Takım sıralamasında, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde İran birinci olurken, kadınlarda ise ABD ilk sırayı aldı.

Geçtiğimiz Yılın Performansı

Türkiye, geçen yıl Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada toplam 12 madalya kazanmıştı. Bu madalyalar arasında 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz bulunmaktaydı. Genç güreşçilerin uluslararası alandaki başarıları, gelecekte daha fazla madalya kazanmaları umudunu arttırıyor.