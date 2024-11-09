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2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 9. Etabı İstanbul'da Tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 9. etabı sona erdi. Johan Kristoffersson 7. kez şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:52
2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 9. Etabı İstanbul'da Tamamlandı

2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 9. Etabı İstanbul'da Tamamlandı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın İstanbul'da gerçekleşen 9. etap yarışları başarıyla sona erdi. İstanbul Park'ta gerçekleştirilen bu heyecan dolu etapta, iki ayaklı eleme, yarı final ve final mücadeleleri yapıldı.

İlk eleme yarışlarında İrlandalı pilot Patrick O'Donovan ve Fin sürücü Niclas Grönholm ön plana çıkarken, ikinci elemelerde Fransız Steven Bossard ve İsveçli Johan Kristoffersson birinci sırayı elde etti. Red Bull sporcusu olan Kristoffersson, eleme yarışlarının ardından organizasyonun bitimine bir etap kala 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Final Mücadelesi ve Kristoffersson'un Zaferi

Yarı finallerde ise Norveçli Ole Christian Veiby ve İsveçli Kevin Hansen serilerinde birinci oldular. Finalde ise Ole Christian Veiby, rakiplerini geçerek yarışın galibi oldu.

Johan Kristoffersson'un 7. Şampiyonluğu

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın en başarılı pilotu Johan Kristoffersson, İstanbul'daki yarışta 7. zaferini kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Pilotlar klasmanında büyük bir puan avantajıyla yarışa gelen Kristoffersson, toplamda üst üste 5. kez olmak üzere toplam 7. kez şampiyon oldu. İsveçli sürücü daha önce 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da şampiyonluk yaşamıştı.

Pilotlar Klasmanı ve Son Etap

2024 sezonu, yarın İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan 10. etapla sona erecek. Son etap öncesi pilotlar klasmanında ilk 5 sıra aşağıdaki gibidir:

  1. Johan Kristoffersson (İsveç): 223 puan
  2. Kevin Hansen (İsveç): 179 puan
  3. Ole Christian Veiby (Norveç): 172 puan
  4. Timmy Hansen (İsveç): 164 puan
  5. Niclas Grönholm (Finlandiya): 163 puan

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