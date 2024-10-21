DOLAR
34,23 0,6%
EURO
37,04 0,59%
ALTIN
2.995,2 -0,03%
BITCOIN
2.301.287 2,41%

2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Yurt Dönüşü

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'ye döndü. Başarısını paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:47
2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Yurt Dönüşü

Toprak Razgatlıoğlu Şampiyonlukla Yurda Döndü

2024 Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, başarılı sezonunun ardından yurda döndü. Malaga'dan İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen Razgatlıoğlu, burada büyük bir coşkuyla karşılandı.

Fırsatlar ve Zorluklar

Toprak Razgatlıoğlu, yaptığı açıklamada duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Çok gurur duyuyorum. Ülkeme bir dünya şampiyonluğu kazandırdım. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak çok mutluluk verici. İstiklal Marşı'nı birçok ülkede insanlara dinlettik." dedi.

Başarıların Arkasında Emeği Olanlar

Şampiyonluk yolculuğunun kolay geçmediğine dikkati çeken Razgatlıoğlu, "Sezon başında BMW ile anlaşmıştım. BMW hakkında çok iyi şeyler söylenmedi. Sezon içerisinde 13 hafta üst üste birincilikle yeni bir rekor kırdık. Yaşadığım kazanın ardından büyük bir geri dönüş yaptık" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Federasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Red Bull'a çok teşekkür ediyorum. Seneye de dünya şampiyonluğunu kazanmayı amaçlıyorum." mesajını verdi.

Kenan Sofuoğlu'ndan Destek Mesajı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise Toprak'ın başarısını duyurmanın önemine değindi. Sofuoğlu, "Türkiye'nin Toprak'ı duymaması bizim için üzücüydü. Bu şampiyonluğun planını birlikte yapmıştık. Şu anda elimizde dünyanın en değerli motosiklet yarışçısı var." ifadelerini kullandı.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışının ardından şampiyonluğa ulaşan Toprak...

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışının ardından şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, Malaga kentinden uçakla İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne geldi. Razgatlıoğlu, terminalde tezahüratlarla karşılandı.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışının ardından şampiyonluğa ulaşan Toprak...

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışının ardından şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, Malaga kentinden uçakla İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne geldi. Razgatlıoğlu, terminalde tezahüratlarla karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı Mağlup Etti
2
Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK ve Çaykur Rizespor'un Golsüz İlk Yarı Müsabakası
3
Beşiktaş Yönetimi Yoğun Maç Trafiği İçin Mazeret Üretmiyor
4
Kayakla Atlama Milli Takımı Slovenya'da Sezon Hazırlıklarına Başladı
5
2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Yurt Dönüşü
6
A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya ve Almanya Maçlarına Hazırlanıyor
7
İtalya'da Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak