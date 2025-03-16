Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Şansını Değerlendirdi

Jose Mourinho: Matematiksel Olarak Şampiyonluk Mümkün

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor ile Ülker Stadı'nda karşılaştı ve maç 0-0 sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, şampiyonluk ihtimalinin zorluğuna rağmen hala matematiksel olarak mümkün olduğunu vurguladı.

Basın Toplantısında Dikkat Çeken Açıklamalar

Mourinho, toplantıya girmesinin uzun sürdüğüne işaret ederek, "Ben bugün buradayım çünkü bugün kazanamadık. Kazanmış olsaydık burada olmazdım. Bir sonraki sefer, kazanmış ya da kazanmamış olsak bile eğer 1 saatten fazla beklersem giderim. Bunu saygısızlık olarak görüyorum çünkü bu fazla. Bunun gazetecilerin suçu olduğunu da düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk Şansı ve Takım Performansı

Bir basın mensubunun takımın planı hakkında sorduğu soruya da Mourinho, "Hangi takımın planı vardı, kaleye bir şutu bile olmayan takımın mı yoksa birçok pozisyonu kaçıran takımın mı?" yanıtını verdi. Şampiyonluk şansı hakkında ise, "Bu çok zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. Bir maçımız eksik, bunu kazanırsak puan farkını düşürebiliriz." dedi.

Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'e Yorumlar

Mourinho, Cenk Tosun hakkında ise, "Cenk'i çok fazla kullanamadım çünkü takımda dördüncü forvet durumunda. Acil durumlar için kulübede bulunuyor. Hem iyi bir insan hem de iyi bir profesyonel." açıklamasını yaptı.

Allan Saint-Maximin konusunda da Mourinho, "Son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem olmadı. Maximin oynayacak durumda değil, antrenman yapmıyor." şeklinde konuştu ve oyuncunun istediği fotoğrafları paylaşabileceğini ancak durumunun oyun için uygun olmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Reeder Samsunspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Reeder Samsunspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.