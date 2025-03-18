Fenerbahçe-Samsunspor Maçında Gerginlik: Cezalar Bekleniyor

Reeder Samsunspor, Fenerbahçe maçında yaşanan saldırı nedeniyle TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:18
Fenerbahçe-Samsunspor Maçında Gerginlik: Cezalar Bekleniyor

Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor arasında oynanan maç sonrası gerilim tırmandı. Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, oyuncuları Marc Bola'ya yapılan saldırıyı kınayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Bilen, AA muhabirine verdiği demeçte, 16 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda puan almak için sahada olduklarını ifade etti. Bu zorlu mücadelede oyuncularının iyi bir performans sergileyerek 1 puanla ayrıldığını hatırlattı.

Hakemin son düdüğünün ardından, bazı Fenerbahçeli oyuncuların Marc Bola'ya saldırdığı iddialarını gündeme getiren Bilen, "Bu saldırı kameralar ile tespit edilmiştir. TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması ve saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması adına biz de bu konunun takipçisiyiz" dedi.

Bilen, ayrıca TFF'nin hakkaniyetli davranarak bu oyunculara ceza vermesini beklediklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Camiası 1905 GSYİAD İftarında Bir Araya Geldi
2
Galatasaray Basketbol Takımından Önemli Galibiyet: Rytas Vilnius'u 89-81 Yendi
3
Antalyaspor AŞ'nin Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleşti
4
Unicaja, Manisa Basket Divissa'yı 103-97 Mağlup Etti
5
A Milli Futbol Takımı, Macaristan Maçına Yağmur Altında Hazırlanıyor
6
Güreş Camiası İftarda Buluştu, Olimpiyat Hedefleri Büyüledi
7
Felipe Melo'yu çıldırtan olay: Yeşil sahada gergin anlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu