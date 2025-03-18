Fenerbahçe-Samsunspor Maçında Gerginlik: Cezalar Bekleniyor

Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor arasında oynanan maç sonrası gerilim tırmandı. Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, oyuncuları Marc Bola'ya yapılan saldırıyı kınayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Bilen, AA muhabirine verdiği demeçte, 16 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda puan almak için sahada olduklarını ifade etti. Bu zorlu mücadelede oyuncularının iyi bir performans sergileyerek 1 puanla ayrıldığını hatırlattı.

Hakemin son düdüğünün ardından, bazı Fenerbahçeli oyuncuların Marc Bola'ya saldırdığı iddialarını gündeme getiren Bilen, "Bu saldırı kameralar ile tespit edilmiştir. TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması ve saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması adına biz de bu konunun takipçisiyiz" dedi.

Bilen, ayrıca TFF'nin hakkaniyetli davranarak bu oyunculara ceza vermesini beklediklerini vurguladı.