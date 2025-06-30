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Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası'nda JWRC Zaferi İle Coşkuyla Karşılandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda JWRC zaferi kazanan Ali Türkkan, İpsala Sınır Kapısı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 20:00
Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası'nda JWRC Zaferi İle Coşkuyla Karşılandı

Ali Türkkan, Tarihe Geçti

Dünya Ralli Şampiyonası'nda JWRC zaferi kazanarak ralli tutkunlarını sevince boğan Ali Türkkan, İpsala Sınır Kapısı'nda görkemli bir karşılama ile karşılaştı. Castrol Ford Team Türkiye ekibinin pilotu Türkkan, co-pilot Oytun Albayrak ile birlikte Yunanistan'da gerçekleştirilen Akropol Rallisi'ni Junior WRC ve WRC3 klasmanlarında birinci olarak tamamladı.

Türkiye'nin İlk JWRC Zaferi

Ali Türkkan, Junior WRC kategorisinde Türkiye'ye birinciliğini kazandıran ilk Türk pilot olmanın gururunu yaşıyor. Bu zafer, dünya gençler şampiyonluğu yolunda da ona avantaj sağlamış durumda. Şampiyonanın ardından yurda dönen Türkkan ve teknik heyet, İpsala Sınır Kapısı'nda coşkulu kalabalık tarafından alkışlandı ve çiçeklerle karşılandı.

Gelecek Hedefleri ve Şampiyonluk

Ali Türkkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin adını uluslararası şampiyonalarda duyurmak için durmadan çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Zorlu bir şampiyonayı başarıyla tamamladıklarını söyleyen Türkkan, "Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Ülkemizin ralli tarihi için bir ilke imza attık. İlk kez Dünya Şampiyonası'nda kazandık ve bu son olmayacak. Bu yıl iki yarış daha var, orada da kazanmak için mücadele edeceğiz. İlk galibiyetimizin ardından hedefimiz Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırmak." şeklinde konuştu.

Takım Koçundan Destek

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, Türkiye'ye Dünya Gençler Şampiyonası'nda ilk zaferini kazandırdıklarından bahsetti. Bostancı, Finlandiya ve Orta Avrupa ayaklarındaki başarıyı sürdürmek istediklerini, şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Uzun Süreli Hedefler

Takım Direktörü Serdar Bostancı ise, 50 yıl boyunca bu hayali kurduklarını belirterek, "Bir gün bir Türk pilotun dünya şampiyonu olması en büyük hayalimiz. Son üç yıldır bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Art arda gelen zaferlerle ilerliyoruz. İlk birinciliğimiz geldi; dünya şampiyonluğu da yakındır." ifadelerini kullandı.

Karşılamaya katılanlar arasında sporseverler, Castrol Ford Team Türkiye 2. pilotu Efehan Yazıcı, Ford yetkilileri ve diğer spor severler yer aldı.

Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan (sağda)-Oytun Albayrak (solda), Yunanistan'da...

Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan (sağda)-Oytun Albayrak (solda), Yunanistan'da gerçekleştirilen Akropol Rallisi'ni "Junior WRC" ve "WRC3" klasmanlarında birinci olarak tamamladı.

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