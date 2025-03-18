Ümit Milli Takım, Kosova ve Belarus Maçları İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus maçları için antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenmanlar TFF tesislerinde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:21
Ümit Milli Takım, Kosova ve Belarus Maçları İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ümit Milli Takım Hazırlıkları Devam Ediyor

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçlarda karşılaşacağı Kosova ve Belarus müsabakaları için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar, teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Yoğun Yağış Altında Antrenman

Antrenman seansı, yoğun yağış altında salonda aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada dynamik ısınma ve geçişli rondo çalışmaları ile devam etti ve son olarak çift kale taktik maç ile tamamlandı.

İdmanda Yer Alan Oyuncular

Dün A Milli Takım antrenmanında yer alan Jankat Yılmaz ve İsak Vural, bugün Ümit Milli Takım idmanında da görev aldılar. Milliler, yarın öğle saatlerinde gerçekleştirecekleri antrenmanın ardından Alanya'ya hareket edecekler.

Maç Takvimi

Ümit Milli Takım, 21 Mart Cuma günü Alanya'da Kosova ile, 25 Mart Salı günü ise Pendik'te Belarus ile karşılaşacak.

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