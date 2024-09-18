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2024 Extreme Kupası Pendik'te Başlıyor

Pendik, 2024 Extreme Kupası'nın heyecan dolu 2. yarısına ev sahipliği yapacak. Yarış 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:58
2024 Extreme Kupası Pendik'te Başlıyor

2024 Extreme Kupası Pendik'te Düzenlenecek

Otomobil sporları tutkunları için heyecan dolu bir etkinlik geliyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Extreme Kupası'nın 2. yarışı, Pendik'te gerçekleştirilecek.

Yarış Tarihleri ve Etkinlik Detayları

Yarış, Osmanlı Offroad Spor Kulübü tarafından 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde, trafikten tamamen kapalı özel bir parkurda 4x4 arazi araçları ile organize edilecek.

Türkiye'nin en güçlü arazi araçları, Çamlık Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurdaki engelleri aşmak için mücadele verecek.

Yarış Başlangıç Saatleri

21 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak olan ilk etapta, ekipler 1050 metre uzunluğundaki parkuru kendi imkanlarıyla tamamlayarak engelleri en kısa sürede geçmek için ter dökecekler.

22 Eylül Pazar günü ise saat 13:30'da başlayacak 4x4 OSM etabının ardından ödül töreni saat 18:00'de düzenlenecek.

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