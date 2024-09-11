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2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nde Türkiye'nin Temsili

Milli sporcular Avusturya'daki Karate 1 Serisi A Ligi'nde mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:05
2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nde Türkiye'nin Temsili

Türkiye, Karate 1 Serisi A Ligi'nde Avusturya'da

2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nin son ayağı, 13-15 Eylül tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye'den 18 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek bu önemli organizasyonda, toplamda 78 ülkeden 1313 karateci sahne alacak.

Kadın ve Erkek Sporcuların Müsabakalardaki Değişimi

Türkiye Karate Federasyonu'na göre, ülkemizi bu prestijli turnuvada 9 kadın ve 9 erkek sporcu temsil edecek. İşte milli sporcuların katılacağı kategoriler:

Kadınlar

  • Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu
  • Kumite 55 kilo: Gülsen Demirtürk
  • Kumite 61 kilo: İrem Durmaz
  • Kumite +68 kilo: Fatma Uygur
  • Kata: Keyda Nur Çolak
  • Takım kata: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa

Erkekler

  • Kumite 60 kilo: Burak Özdemir
  • Kumite 75 kilo: Süleyman Aydemir
  • Kumite 84 kilo: Eren Akkurt
  • Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç
  • Kata: Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran
  • Takım kata: Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar, Mustafa Akgül

Türkiye'nin bu önemli uluslararası arenada göstereceği performans merakla bekleniyor ve sporculara başarılar diliyoruz.

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