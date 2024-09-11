2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nde Türkiye'nin Temsili

Türkiye, Karate 1 Serisi A Ligi'nde Avusturya'da

2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nin son ayağı, 13-15 Eylül tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye'den 18 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek bu önemli organizasyonda, toplamda 78 ülkeden 1313 karateci sahne alacak.

Kadın ve Erkek Sporcuların Müsabakalardaki Değişimi

Türkiye Karate Federasyonu'na göre, ülkemizi bu prestijli turnuvada 9 kadın ve 9 erkek sporcu temsil edecek. İşte milli sporcuların katılacağı kategoriler:

Kadınlar

Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu

Selva Nur Akkurt Küçükoğlu Kumite 55 kilo: Gülsen Demirtürk

Gülsen Demirtürk Kumite 61 kilo: İrem Durmaz

İrem Durmaz Kumite +68 kilo: Fatma Uygur

Fatma Uygur Kata: Keyda Nur Çolak

Keyda Nur Çolak Takım kata: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa

Erkekler

Kumite 60 kilo: Burak Özdemir

Burak Özdemir Kumite 75 kilo: Süleyman Aydemir

Süleyman Aydemir Kumite 84 kilo: Eren Akkurt

Eren Akkurt Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç

Kadir Furkan Genç Kata: Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran Takım kata: Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar, Mustafa Akgül

Türkiye'nin bu önemli uluslararası arenada göstereceği performans merakla bekleniyor ve sporculara başarılar diliyoruz.