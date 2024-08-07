2024 Paris Olimpiyat Oyunları: Basketbol Yarı Finalleri Belli Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Yarı Finalleri

Fransa'nın başkenti Paris'te, Bercy Arena'da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları basketbol branşında heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belirlendi.

Yarı Finale Yükselen Takımlar

Turnuvanın yarı finaline yükselmeyi başaran takımlar şunlardır: ABD, Sırbistan, Fransa ve Almanya.

Kevin Durant Tarih Yazdı

Brezilya ile oynanan çeyrek final öncesi Kevin Durant, ABD formasıyla 483 sayıya ulaşarak, ünlü basketbolcu Lisa Leslie'nin 488 sayısını geçerek bu forma altında en çok sayı atan oyuncu unvanını elde etti. Durant, çeyrek finalde attığı 11 sayıyla bu başarıyı yakaladı.

Yarı Final Maçları Yarının Programı

Yarın düzenlenecek yarı final maçları ise TSİ saatine göre şu şekilde planlandı: