2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Yarışı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güncel Durum
2024 Paris Olimpiyat Oyunları, onuncu gününde madalya tablosunda önemli değişikliklere sahne oldu. Çin, kazandığı 21 altın, 18 gümüş ve 14 bronz madalya ile bir kez daha zirveye yükseldi.
Çin ve ABD Arasındaki Rekabet
Onuncu gün sonunda, Çin oyunlarda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak madalya sıralamasında ABD'yi geçmeyi başardı. ABD ise bu günde 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Avustralya ve Fransa’nın Performansı
Avustralya, kano slalomda 13. altın madalyasını kazanarak Fransa'yı geçerek madalya sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Fransa'nın toplamda 46 madalya bulunuyor.
Türkiye’nin Durumu
Oyunlarda Türkiye, okçulukta bronz ve atıcılıkta gümüş madalya kazanarak sıralamada 52. sırada yer alıyor. On gün sonunda toplam 73 ülke madalya kazandı.
Madalya Tablosu
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Çin
|21
|18
|14
|53
|ABD
|20
|30
|28
|78
|Avustralya
|13
|11
|8
|32
|Fransa
|12
|16
|18
|46
|Türkiye
|1
|1
|2
|4
Oyunlar dört yıllık bir bekleyişin ardından büyük bir heyecanla devam ediyor, birçok ülke madalya mücadelesi vermekte.