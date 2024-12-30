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2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Basketbolu Hakimiyet Kurdu

ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hem erkekler hem de kadınlarda altın madalya kazanarak basketboldaki egemenliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:03
2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Basketbolu Hakimiyet Kurdu

ABD, Dünya Basketbolunda 2024'e Damgasını Vurdu

Erkan Tiryaki - 2024 yılı, dünya basketbolunda önemli organizasyonların bir arada yaşandığı bir dönem olurken, olimpiyatlar yine ABD'nin başarısıyla anıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda, hem erkek hem de kadın takımları iki altın madalya kazandı.

Erkeklerde Altın Madalya: Rüya Takım Efsanesi

LeBron James, Stephen Curry, Devin Booker, Kevin Durant, Anthony Davis ve Jayson Tatum gibi dünya çapında ünlü basketbolcuların yer aldığı ABD, erkekler finalinde ev sahibi Fransa'yı 98-87 mağlup ederek tarihindeki 17. altın madalyasını elde etti. Bu, üst üste 5. olimpiyat şampiyonluğuydu.

Kadınlarda Da Zirve: ABD Kadın Basketbol Takımı Başarıya Doğru

Kadınlar finalinde ABD, yine ev sahibi Fransa ile karşılaştı ve zorlu mücadeleyi 67-66 kazanarak üst üste 8. kez, toplamda ise 10. kez olimpiyat şampiyonluğunu kazandı.

Celtics'in 16 Yıllık Hasreti Sona Erdi

NBA'de, Boston Celtics 16 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Final serisinde Dallas Mavericks'i 4-1 yenerek, 2008 yılından sonra tekrar NBA şampiyonu oldu. Bu başarıyla Celtics, NBA tarihindeki 18. şampiyonluğuna ulaşarak, Los Angeles Lakers'ı geçerek bu organizasyonu en fazla kazanan takım unvanını elde etti.

Ergin Ataman ile Avrupa'da Şampiyonluk

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde 13 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Ataman, kariyerinde 3. kez bu şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Zafere Doymuyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2024 yılında da şampiyonluğa ulaştı. Finalde Fransız ekibi ASVEL'i 109-52 gibi farklı bir skorla yenerek, üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü. Ayrıca, FIBA Süper Kupa'da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu kupayı da üst üste 2. kez kazandı.

WNBA'de Tarihi Zafer: New York Liberty

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA), New York Liberty tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Final serisinde Minnesota Lynx'i 3-2 mağlup eden Liberty, büyük bir başarı elde etti.

Avrupa'da Diğer Kupa Kazananlar

Avrupa basketbolunda başka önemli gelişmeler de yaşandı. BKT Avrupa Kupası'nı Fransız ekibi Paris Basketbol kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. FIBA organizasyonlarında ise Şampiyonlar Ligi'ni İspanyol ekibi Unicaja Malaga, FIBA Avrupa Kupası'nı ise Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'ni mağlup eden Alman ekibi Niners Chemnitz kazandı. Kadınlarda ise FIBA Avrupa Kupası'nı, finalde Beşiktaş'ı yenen London Lions elde etti.

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