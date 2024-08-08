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2024 Paris Olimpiyatları'nda Kano Kayak Heyecanı: Almanya Altın Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyatları'nda kano kayak erkekler 500 metrede Almanya altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:18
2024 Paris Olimpiyatları'nda Kano Kayak Heyecanı: Almanya Altın Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Canoe Sprint Yarışları

2024 Paris Olimpiyatları kapsamında düzenlenen kano kayak erkekler 500 metre yarışında madalyalar sahiplerini buldu. Vaires-sur-Marne Nautical tesisi, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yarış Sonuçları

Yarışın sonunda Almanya birincilik ipini göğüsleyerek altın madalyanın sahibi oldu. Avustralya gümüş madalya ile finişe ulaşırken, İspanya bronz madalyayı kazandı.

Böylece, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki kano kayak erkekler 500 metre yarışında heyecan dolu anlar yaşandı. Almanya'nın başarılı performansı dikkat çekerken, diğer ülkeler de yarışmaya kıyasıya mücadeleyle katıldılar.

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