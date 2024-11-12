2024 Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da Start Alıyor

2024 Salon Türkiye Şampiyonası Antalya'da Düzenlenecek

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2024 Salon Türkiye Şampiyonası'nı 11-15 Aralık tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirecek.

Şampiyona Detayları

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek olan bu prestijli etkinlikte, büyükler ve 21 yaş altı kategorileri yer alacak. Yarışmalarda klasik ve makaralı yaylar kullanılmasının yanı sıra, bu yıl ilk kez 'bare bow' kategorisi de yarışlara dahil olacak.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası için Milli Takım Hazırlıkları

Ayrıca, Samsun'da 17-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 'bare bow' kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması da amaçlanıyor. Bu gelişme, Türkiye’nin uluslararası düzeydeki performansını artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.