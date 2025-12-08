Karşıyaka, Eskişehirspor'a 3-0 Yenilgiyle Sezonun İlk Mağlubiyetini Aldı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaştı. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil-kırmızılılar 3-0 kaybetti ve bu sonuçla sezonun ilk yenilgisi kayıtlara geçti.

Maçın ardından

Aylar sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Kaf-Kaf, bu yenilgiyle birlikte lider Belediye Kütahyaspor ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamadı. Karşıyaka, 27 puanla zirvenin hemen arkasında ikinci sırada bulunuyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, gelecek hafta lider Belediye Kütahyaspor ile üçüncü sıradaki Eskişehirspor'un karşılaşacağı haftada Bornova 1877'yi mağlup ederek ikinci sıradaki yerlerini korumayı ve zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Ayrıca Karşıyaka, Eskişehirspor maçında kalesinde gol görerek 3 maç aradan sonra ilk kez gol yemiş oldu.

Dış sahada düşüş var

Eskişehirspor karşılaşmasına kadar yenilgisiz ilerleyen Karşıyaka, bu maçla birlikte deplasmanda oynadığı son üç karşılaşmada galibiyet alamadı. Dış sahadaki ilk üç maçını kazanan yeşil-kırmızılılar, ardından ciddi bir düşüş yaşayarak sonraki üç deplasman müsabakasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yetinmek zorunda kaldı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün bu sorunu kısa sürede çözerek takımın dış sahadaki performansını yeniden yükseltmesi bekleniyor.

KARŞIYAKA, BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ