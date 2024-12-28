2024 Türk Futbolunda Galatasaray ve Beşiktaş'la Kupalar Kazandı

2024 yılı, Türk futbolunda önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi. Galatasaray ve Beşiktaş, bu yıl içinde iki önemli kupa kazanarak başarılı bir sezon geçirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de Şampiyonluk İlan Etti

Süper Lig'de 2023-24 sezonunu Galatasaray 102 puanla rekor kırarak tamamladı ve üst üste ikinci kez, toplamda 24. şampiyonluğunu elde etti.

Küme Düşen ve Yükselen Takımlar

Trendyol Süper Lig'de 4 takım küme düşerken 3 takım yükseldi. MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'e düştü. Eyüpspor ve Göztepe, Süper Lig'e yükseldi. Bodrum FK, play-off'ta başarılı olarak Süper Lig'e adını yazdırdı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale ulaşan Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek tarihinin 11. Türkiye Kupası zaferini kazandı.

Süper Kupa Maçı İki Farklı Sezonda Oynandı

Süper Kupa'da Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlansa da ertelendi. 7 Nisan 2024'te yaşanan olayda, Fenerbahçe maça genç takımını çıkardı ve Galatasaray 3-0 hükmen galip geldi. Ayrıca, 2023-24 sezonu Süper Kupa maçında Galatasaray ve Beşiktaş karşılaştı; Beşiktaş sahadan 5-0 galibiyetle ayrıldı.

Türk Takımlarının Avrupa Performansı

Süper Lig'i temsil eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti ancak grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergiledi. Beşiktaş ise Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı.

Başkan Değişiklikleri ve Takım Durumları

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş’ta başkan değişiklikleri yaşandı. TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu başkanlığa getirdi. Beşiktaş’ta ise Hasan Arat görevden alındı ve yerine Hüseyin Yücel geçti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, başkanlık koltuklarını korudu.

Okan Buruk ve Fenerbahçe'nin Mourinho İle Yükselişi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste şampiyonluklar elde ederek adından söz ettirdi. Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmaya başladı. Bu değişim, sarı-lacivertli takımda şampiyonluk hedefini güçlendirdi.

Öne Çıkan Futbolcular ve Transferler

Bu yıl, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi dikkat çekti. Ayrıca, Beşiktaş, Al Musrati ve Fenerbahçe, En-Nesyri gibi yüksek bonservislerle futbolcular aldı. Türk takımları, 2024 yılında önemli transferlerle dikkatleri üzerine çekti.