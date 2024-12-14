2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Finali İzmir'de Başladı

2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Final Etabı Başladı

2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın üçüncü ve final etabı İzmir'de gerçekleştiriliyor. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen bu prestijli etkinlikte, Hacı Arap Yaman, Özcan Can Arcan, Barış Cin, Tunçay Gülay, Serdar Gümüş, Halim Doruk, Emrah Taç ve Mehmet Sezer gibi önemli isimler sahne alıyor.

Final Etabı Ne Zaman Tamamlanacak?

Final etabı, yarınki müsabakalarla sona erecek. Bilardo tutkunları, bu heyecan verici mücadeleleri izlemek için sabırsızlanıyor.