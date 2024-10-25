2024 Türkiye Baja Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Başladı

Türkiye Baja Şampiyonası'nın Seremonik Başlangıcı

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Bolu'da gerçekleştirilen seremonik start ile başladı. TOSFED tarafından düzenlenen etkinlik, Bolu Valiliği'nin koordinesiyle şekillendi.

Tören ve Katılımcılar

Tören, Bolu Valiliği önünde yapıldı ve katılımcılar arasında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve diğer daire amirleri yer aldı. Tören, sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Araçlar Yola Çıktı

Seremoni sonrası, 30 farklı arazi aracı teker teker başlangıç noktasından yola çıktı. Bolu Off-Road Spor Kulübü (BOLOFF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen şampiyonada, ilk gün "İzzet Baysal Etabı" adı altında sıralama etabı yapıldı.

Yarış Programı

Organizasyonun ikinci günü 26 Ekim'de 95 km uzunluğunda "Koru Otel Etabı", takiben 27 Ekim'de 75 km uzunluğundaki "Bolu Etabı" ile devam edecek. Şampiyona, 27 Ekim'de Bolu Valiliği önünde yapılacak ödül töreniyle son bulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının seremonik startı verildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın (solda) tarafından seremonik startın verilmesiyle 30 araç, tek tek başlangıç noktasından çıkış yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının seremonik startı verildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın (solda) tarafından seremonik startın verilmesiyle 30 araç, tek tek başlangıç noktasından çıkış yaptı.