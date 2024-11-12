Elif Öğretmen İle Erzurumlu Kızlar Atletizmde Zirveye Koşuyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, eski milli atlet ve beden eğitimi öğretmeni Elif Eyüp, kız çocuklarının atletizmdeki başarılarını artırmak için verdiği emeklerle adından söz ettiriyor. Daha önce ailelerin değişen tutumlarını gözlemleyen Eyüp, çocukları sporla buluşturmak amacıyla birçok aileyle birebir ilgilendi.

Bir Sporcu, Bir Öğretmen

Koçak İlkokulu-Ortaokulunda öğretmenlik yapan Eyüp, 800 metrede Türkiye şampiyonu olarak tanındıktan sonra, geçirdiği sakatlığın ardından atletizm kariyerine son vermek zorunda kaldı. Ancak bu, onu genç yetenekleri keşfetmekten alıkoymadı. Elif öğretmen, 4 yıl önce yola çıkarak yetenek taraması yaparak, kız çocuklarının spora yönelmesi için ailelerini ikna etmek adına ev ziyaretlerine başladı.

Kızlar ve Başarı Hikayeleri

Kendisine ait spor salonunda haftada birkaç gün antrenman yapan 20 erkek ve 20 kız öğrencisi ile birlikte, Siirt'te ve Bursa'da aldığı başarılar göz önünde. 2023'te kros yarışlarında kazandıkları Türkiye şampiyonluğu ve gelecek atletizm yarışlarında elde ettikleri derece ile birlikte, öğretmenleri gibi milli sporcu olma hayalleri güçleniyor.

Ailelerin Destekçisi

Elif Eyüp, çocuklarını spora kazandırmak için ailevi ön yargıları aştıklarını belirtiyor: "Önceden kız çocuklarının atletizme yönelmesine tepki vardı, şimdi daha çok kızımız spora geliyor. Aileleri çalışmalara davet ettim, bu sayede onların desteğini kazanmayı başardık." Dedi.

Velilerden Destek

Öğrenci velisi çiftçi Mithat Acar, Elif öğretmenin desteği sayesinde kızının başarılarını yakından takip ettiğini vurguladı: "Bizim yapamadığımızı çocuklarımızın yaptığını görünce çok mutlu oluyoruz. Kızımla gurur duyuyorum." Diğer yandan, velilerden Çiğdem Özhan ise Elif öğretmenin katkısıyla iki kızının spora kazandırıldığını ifade ederek, her zaman destek vereceğini belirtti.

Elif Eyüp'ün özverili çalışmaları, Aşkale'de sporun yaygınlaşmasının yanı sıra birçok genç kızın spora olan ilgisini artırdı ve başarılarının önünü açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da eski milli atlet olan beden eğitimi öğretmeni Elif Eyüp'ün Aşkale ilçesinde aileleri ikna edip spora kazandırdığı kızlar, başarıdan başarıya koşuyor. Yaklaşık 4 yıl önce göreve başladığı ilçedeki okullarda tarama yapıp yetenekli çocukları keşfeden Eyüp, özellikle kız çocuklarının atletizmle ilgilenmesini istemeyen velilerle görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucu ailelerini ikna ettiği kız çocuklarının atletizme başlamasına vesile olan Eyüp, 20 erkek ve 20 kız öğrencisiyle okulun spor salonunda belirli günlerde antrenman yapıyor.

Erzurum'da eski milli atlet olan beden eğitimi öğretmeni Elif Eyüp'ün Aşkale ilçesinde aileleri ikna edip spora kazandırdığı kızlar, başarıdan başarıya koşuyor. Yaklaşık 4 yıl önce göreve başladığı ilçedeki okullarda tarama yapıp yetenekli çocukları keşfeden Eyüp, özellikle kız çocuklarının atletizmle ilgilenmesini istemeyen velilerle görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucu ailelerini ikna ettiği kız çocuklarının atletizme başlamasına vesile olan Eyüp, 20 erkek ve 20 kız öğrencisiyle okulun spor salonunda belirli günlerde antrenman yapıyor.