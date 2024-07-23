2024 Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

2024 Türkiye Drag Şampiyonası

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2024 yılına ait faaliyet takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası’nın ilk ayak yarışlarını घोषित etti. Bu heyecan verici etkinlik, bu hafta sonu Antalya'da düzenlenecek.

Yarışların Detayları

Organizasyon, Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek olan ilk etap ile motor sporları tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Yarışlar, süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar sınıflarında düzenlenecek.

Yarış Programı

27 Temmuz Cumartesi günü, antrenman ve sıralama turlarıyla start alacak olan etkinlik, 28 Temmuz Pazar günü finale ulaşarak birincilik kupası için motor tutkunlarını karşı karşıya getirecek. Motor sporları camiasının merakla beklediği bu organizasyon, hız severlerin ilgi odağı olacak.