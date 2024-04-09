Fenerbahçe'de iki stoper kritik Olympiakos maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı kritik maç öncesi yüksek moralle hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Kupa gündeminden uzak tutulan futbolcular, Samandıra'da keyifli bir ortamda çalışmalarını sürdürürken, sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesi ise moralleri daha da artırdı.

Özellikle son günlerde antrenmanlara katılan Cengiz Ünder'ın yanı sıra Fred ve İsmail Yüksek'in takımla çalışmalara başlaması, Fenerbahçe'nin gücüne güç kattı. Geçtiğimiz haftalarda sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin yanı sıra, cuma günü çalışmalara başlaması beklenen Joshua King dışında, Sarı-Lacivertliler zorlu mücadeleye neredeyse tam kadro hazırlanıyor.





Takımın başında İsmail Kartal'ın olduğu Fenerbahçe'de, oyuncuların performansındaki artış ve sakatlıkların iyileşmesi teknik heyeti oldukça memnun ediyor. Bu gelişmeler, takımın hedefe odaklanmışlığını ve karşılaşmaya olan güvenini artırırken, taraftarları da umutlandırıyor.

Fenerbahçe'nin yüksek morali ve tam kadro yaklaşımı, Perşembe günü Olympiakos karşısında alınacak olan sonuç için heyecanı artırıyor. Taraftarlar, bu kritik maç öncesinde takımlarına destek olmak için büyük bir heyecanla beklemeye başladılar.