Bist 100
9.814,19 0%

Fenerbahçe'de iki stoper kritik Olympiakos maçına hazır

Fenerbahçe - Olympiakos maçı öncesi heyecan dorukta! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 09.04.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 14:12
Fenerbahçe'de iki stoper kritik Olympiakos maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı kritik maç öncesi yüksek moralle hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Kupa gündeminden uzak tutulan futbolcular, Samandıra'da keyifli bir ortamda çalışmalarını sürdürürken, sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesi ise moralleri daha da artırdı.

Özellikle son günlerde antrenmanlara katılan Cengiz Ünder'ın yanı sıra Fred ve İsmail Yüksek'in takımla çalışmalara başlaması, Fenerbahçe'nin gücüne güç kattı. Geçtiğimiz haftalarda sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin yanı sıra, cuma günü çalışmalara başlaması beklenen Joshua King dışında, Sarı-Lacivertliler zorlu mücadeleye neredeyse tam kadro hazırlanıyor.

Olympiakos fenerbahçe maçı

Takımın başında İsmail Kartal'ın olduğu Fenerbahçe'de, oyuncuların performansındaki artış ve sakatlıkların iyileşmesi teknik heyeti oldukça memnun ediyor. Bu gelişmeler, takımın hedefe odaklanmışlığını ve karşılaşmaya olan güvenini artırırken, taraftarları da umutlandırıyor.

Fenerbahçe'nin yüksek morali ve tam kadro yaklaşımı, Perşembe günü Olympiakos karşısında alınacak olan sonuç için heyecanı artırıyor. Taraftarlar, bu kritik maç öncesinde takımlarına destek olmak için büyük bir heyecanla beklemeye başladılar.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor

Nisan ayında da devam ediyor! PTT 7.940 TL ile 15.880 TL destek ödüyor

Nisan ayında da devam ediyor! PTT 7.940 TL ile 15.880 TL destek ödüyor

Maaşı yetmeyen emeklilere 3 gün içinde 17.520 TL nakit jesti! Son başvuru tarihi verildi

Maaşı yetmeyen emeklilere 3 gün içinde 17.520 TL nakit jesti! Son başvuru tarihi verildi

Bakan Işıkhan'dan emekliye bayram müjdesi! Sadece o emekli +4500 TL maaş alabilecek

Bakan Işıkhan'dan emekliye bayram müjdesi! Sadece o emekli +4500 TL maaş alabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe'den Galatasaray ile oynacağı Süper Kupa maçına İlişkin flaş paylaşım!

Nisan ayında da devam ediyor! PTT 7.940 TL ile 15.880 TL destek ödüyor

Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor

SSK, Bağkur emeklisi fark etmez! Tek sefere mahsus 10.000 TL maaşa ek ödeme!

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Artık bu ödemeyi yapmak zorundalar

Maaşı yetmeyen emeklilere 3 gün içinde 17.520 TL nakit jesti! Son başvuru tarihi verildi

Bakan Işıkhan'dan emekliye bayram müjdesi! Sadece o emekli +4500 TL maaş alabilecek

Acil para arayanlara 20.000 TL'lik nakit ödeme! Başvurmayan bin pişman olacak

Bu rakamlar araba sattırır! Akaryakıt fiyatlarının 60 TL olacağı tarihi açıkladı!

Başvuru yapanlara geri ödeme başlıyor! Bu şartları sağlayan milyonlarca çalışan alacak

Adınıza miras kalmış olabilir! Süre geçmeden hemen kontrol edin

Asgari ücrete 4.250 TL zam! SON dakika ''Hayırlı olsun'' duyurusu yapıldı