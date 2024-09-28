2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Sıralama Turları Gerçekleşti

2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Sıralama Turları Başladı

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı olan 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen sıralama turları ile başladı. Açılış seremonisinde sporcular sahne alarak hem yeteneklerini sergiledi hem de bu keyifli etkinliğe katılım sağladılar.

Emrullah Yılmaz'dan Yenilmezlik Mesajı

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, sıralama turlarının başlangıcından memnun kaldığını dile getirerek, "İlk turda oldukça iyi bir süreye imza attık. Ancak ikinci turda arkadan gelen bir drone'un çarpması sonucunda pilimiz hasar gördü. Buna rağmen genel olarak güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Yılmaz, FPV droneların medya alanındaki önemine de vurgu yaparak, "Artık helikopterlerle çekilen görüntüler yerini FPV drone'lara bırakıyor. Anadolu Ajansı'nın görüntü çekimlerinde sürekli bu araçları kullanıyoruz. Kulübümüz, 2024 yılında dünya çapında böyle bir organizasyonda yer almakta büyük bir onur duyuyor. Genel Müdürümüz Sayın Serdar Karagöz'ün söylediği gibi, en iyisi olmak için sürekli çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük Bir Ekiple Yarışa Katıldık

Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek, kulüplerinin organizasyona katılımının önemine dikkat çekerek, "Henüz yeni bir kulübüz ancak çalışanlardan oluşan ekibimizle fark yaratıyoruz. Bugün sıralama turları, yarın ise eleme ve finaller gerçekleştirilecek." dedi.

Simek ayrıca, Anadolu Ajansı'nın drone alanındaki gücüne de değinerek, "Medyada dünyanın en büyük insansız hava aracı filosuna sahibiz. Eğitim çalışmalarımız ve tecrübeli pilotlarımızla bu alanda fark yaratmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gençlerin İlgisi Büyüyor

Son dönemde drone yarışlarına olan ilgiye dikkat çeken Simek, "Drone yarışı ve espora gençlerin ilgisi artıyor. Bu alan, beceri ve hızlı düşünme yeteneğini ön plana çıkarıyor. Genel Müdürümüz Sayın Serdar Karagöz'ün öncülüğünde, gençleri bu spora kazandırmak adına önemli adımlar atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2024 Türkiye Drone Yarışı'nda, Türk Hava Sporları Federasyonuna bağlı hakemlerden Musa Serdar Terzioğlu da görev alacak. Yarın gerçekleştirilmesi planlanan eleme turlarında başarılı olan sporcular, finalde yer almak için mücadele edecek.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı. Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek (solda) ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz (sağda) yer aldı.