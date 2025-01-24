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2024'ün En İyileri Açıklandı: Golbol Kadın Milli Takımı ve Umut Ünlü Öne Çıktı

Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa'da yılın takımı; milli para yüzücü Umut Ünlü ise yılın erkek sporcusu seçildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:32
2024'ün En İyileri Açıklandı: Golbol Kadın Milli Takımı ve Umut Ünlü Öne Çıktı

2024'ün "Enleri" Avrupa Paralimpik Komitesi Tarafından Belirlendi

Avrupa Paralimpik Komitesi, 2024 yılı için en başarılı sporcuları ve takımları açıkladı. Bu yıl dikkat çekici başarılar Türk spor açısından önemli bir yere sahip oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı Yılın Takımı Seçildi

Türkiye'nin Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa'da yılın takımı unvanını kazandı. Bu başarı, kadronun paralimpik oyunlardaki başarıları ile taçlandırıldı. Takım, arka arkaya üç uluslararası şampiyonada elde ettiği altın madalyalarla dikkatleri üzerine çekti.

Umut Ünlü Avrupa'da Yılın Erkek Sporcusu

Milli para yüzücümüz Umut Ünlü, Paris'ten iki altın madalyayla döndükten sonra Avrupa'da yılın erkek sporcusu seçildi. Umut'un bu başarısı, Türk sporunun uluslararası arenada ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi oldu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamada, "İlkleri yaşamaya devam ediyoruz. Tarihimizde ilk defa aynı yıl içerisinde iki kategoride de yılın 'enleri' unvanını aldık" ifadelerine yer verildi.

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