UEFA'dan Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi Görevi: Basel - Aston Villa

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi Görevi

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık Perşembe günü İsviçre'nin FC Basel ile İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.

Müsabaka, İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.

Hakem ve VAR kadrosu

Halil Umut Meler'in yardımcı hakemliklerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Michael Fabbri (İtalya) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak müsabakada yer alacak.

FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER, 11 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ İSVİÇRE'NİN FC BASEL VE İNGİLTERE'NİN ASTON VİLLA TAKIMLARI ARASINDA OYNANACAK OLAN UEFA AVRUPA LİGİ MÜSABAKASINI YÖNETECEK.