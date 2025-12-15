DOLAR
Düzceli Judocular 11. Uluslararası Madenci Kupası'nda Madalya Başarısı

Düzceli judocular, Zonguldak’taki 11. Uluslararası Madenci Kupası’nda farklı kategorilerde bir dizi madalya elde etti.

Zonguldak’ta düzenlenen 11. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, 7 ülke ve 37 ilden yaklaşık bin 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Turnuvada mücadele eden Düzceli sporcular farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Süper Minikler

Bu kategoride Öykü Naz Ünver birinci, İkra Gülhan ikinci, Kadir Örnek birinci, Engin Aras Çekiç ikinci, Nesibe Çiçek üçüncü ve Elif Ercan beşinci oldu.

Minikler

Minikler kategorisinde Elçin Yılmaz birinci olurken, Yusuf Ezel Çoban üçüncü sırada yer aldı.

Yıldızlar

Yıldızlar kategorisinde Erva Eren ikinci, Ayşe Ecrin Tayar üçüncü, Ayaz Alayıldız üçüncü ve Eftal Çetinkaya beşinci oldu.

Büyükler

Büyükler kategorisinde Rojin Karaboğa beşinci olarak mücadeleyi tamamladı.

