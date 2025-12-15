Düzceli Judocular 11. Uluslararası Madenci Kupası'nda Madalya Başarısı

Düzceli Judocular 11. Uluslararası Madenci Kupası'nda Madalyalarla Döndü
Zonguldak’ta düzenlenen 11. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, 7 ülke ve 37 ilden yaklaşık bin 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Turnuvada mücadele eden Düzceli sporcular farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.
Süper Minikler
Bu kategoride Öykü Naz Ünver birinci, İkra Gülhan ikinci, Kadir Örnek birinci, Engin Aras Çekiç ikinci, Nesibe Çiçek üçüncü ve Elif Ercan beşinci oldu.
Minikler
Minikler kategorisinde Elçin Yılmaz birinci olurken, Yusuf Ezel Çoban üçüncü sırada yer aldı.
Yıldızlar
Yıldızlar kategorisinde Erva Eren ikinci, Ayşe Ecrin Tayar üçüncü, Ayaz Alayıldız üçüncü ve Eftal Çetinkaya beşinci oldu.
Büyükler
Büyükler kategorisinde Rojin Karaboğa beşinci olarak mücadeleyi tamamladı.
ZONGULDAK’TA DÜZENLENEN 11. ULUSLARARASI MADENCİ KUPASI JUDO TURNUVASI, 7 ÜLKE VE 37 İLDEN YAKLAŞIK BİN 400 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TURNUVADA MÜCADELE EDEN DÜZCELİ SPORCULAR MADALYALARLA DÖNDÜ.