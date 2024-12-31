2024 Voleybol Yılı: Tarihi Başarılar ve Önemli Gelişmeler

2024 yılı, voleybol sporunda unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda tarihinin en yüksek başarısını elde ederek dördüncülükle dönmeyi başardı.

Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı

Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez yarı final mücadelesi vererek dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada yer alan Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas gibi genç voleybolcular, bu heyecanı ilk kez yaşadı. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise katıldığı üçüncü olimpiyatında önemli bir deneyim yaşadı.

FIVB Milletler Ligi'nde Hüsran

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde savunulan dünya 1 numarası unvanıyla sahaya çıktı. Ancak, grup aşamasını 25 puanla 6. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonya'ya karşı 3-2'lik bir sonuçla elenerek turnuvaya veda etti.

Erkek Voleybol Takımı Tarihinde İlk VNL Tecrübesi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk kez mücadele etti. Ancak, oynadığı 12 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alarak sezonu son sırada tamamladı. 44-42 set sonucu ile Türkiye, Milletler Ligi'nin set sayısı rekorunu kırmayı başardı.

Başantrenör Değişiklikleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda yapılan başantrenör değişiklikleri dikkat çekti. Alberto Giuliani'nin 11 ay süren dönemi ardından Cedric Enard ile de yollar ayrıldı. Temmuz ayında Galatasaray'ın başantrenörü Umut Çakır, milli takımın başına getirildi.

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Büyük Başarılar Elde Etti

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, muhteşem bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin CEV Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Yılı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, finale çıkmayı 4 yıl aradan sonra başaramadı. Yarı finale çıkan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan takımları karşısında elendi.

Halkbank'tan Yarı Finale Çıkma Başarısı

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, tarihinde ilk kez yarı finale yükselirken, Halkbank çeyrek finalde veda etti.

Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi’nde, Halkbank ise AXA Sigorta Efeler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Sadakatle Anılacak Bir İsim: Ahmet Göksu'nun Vefatı

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, 29 Haziran'da hayatını kaybetti. Vefatı, voleybol camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Başkanlık Seçiminde Mehmet Akif Üstündağ Güven Tazeledi

Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Kurulu’nda başkanlık için yarışan Mehmet Akif Üstündağ, kullanılan 218 oydan 121’ini alarak tekrar başkanlığa seçildi. Üstündağ, 4 yıl süreyle FIVB Voleybol Konsey Başkanı olarak görevine devam edecek.

2024, Türk voleybolu için tarihi bir yıl olarak hafızalarımıza kazındı. Kadın ve erkek takımlarının mücadeleleri, gelecekteki başarılara ışık tuttu.