2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da başladı
Uluslararası katılımla düzenlenen 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası, Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Turnuvanın açılış seremonisi, Selim Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Açılış günü: Üç maç, üç sonuç
Açılış seremonisinin ardından oynanan ilk karşılaşmada Zeren Spor, Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-0 mağlup etti. Günün ikinci maçında ise Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker karşısında 3-2 üstünlük sağladı. Günün son mücadelesinde Polonya temsilcisi KS DevelopRes Rzeszow, Alman ekibi SC Potsdam'ı 3-0 yendi.
Yarınki program
Turnuvada yarın oynanacak maçlar şöyle: Nilüfer Belediyespor Eker - SC Potsdam, Maritza Plovdiv - KS DevelopRes Rzeszow ve Zeren Spor - Beşiktaş. Turnuva organizatörleri, maçların çekişmeli geçmesinin beklendiğini belirtti.
İkinci kez düzenlenen organizasyon, merhum Ahmet Göksu'nun Türk voleyboluna katkılarını anmak amacıyla gerçekleştiriliyor ve uluslararası takımların katılımıyla dikkat çekiyor.