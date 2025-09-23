2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da başladı

Zeren Spor ev sahipliğinde başlayan 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nda üç maç oynandı; Zeren Spor açılışı galibiyetle yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:57
Uluslararası katılımla düzenlenen 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası, Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Turnuvanın açılış seremonisi, Selim Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış günü: Üç maç, üç sonuç

Açılış seremonisinin ardından oynanan ilk karşılaşmada Zeren Spor, Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-0 mağlup etti. Günün ikinci maçında ise Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker karşısında 3-2 üstünlük sağladı. Günün son mücadelesinde Polonya temsilcisi KS DevelopRes Rzeszow, Alman ekibi SC Potsdam3-0 yendi.

Yarınki program

Turnuvada yarın oynanacak maçlar şöyle: Nilüfer Belediyespor Eker - SC Potsdam, Maritza Plovdiv - KS DevelopRes Rzeszow ve Zeren Spor - Beşiktaş. Turnuva organizatörleri, maçların çekişmeli geçmesinin beklendiğini belirtti.

İkinci kez düzenlenen organizasyon, merhum Ahmet Göksu'nun Türk voleyboluna katkılarını anmak amacıyla gerçekleştiriliyor ve uluslararası takımların katılımıyla dikkat çekiyor.

