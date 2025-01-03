Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 84-76 ile Geçti

THY Avrupa Ligi'nde Kayıp Yok

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında, evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-76 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Dolu Tribünler Önünde Mücadele

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya, tribünlerin dolu olması atmosferi bir kat daha artırdı. Maç, iki takımın da 3 sayılık atışlarla etkili olduğu anlarla başladı. Anadolu Efes'ten Larkin ve Nwora ile Fenerbahçe Beko'dan Mays, dış atışlarda isabet buldu. İlk çeyrek, Anadolu Efes'in 6-5'lik üstünlüğü ile geçildi.

Konuk ekipte Larkin'in etkili performansına karşın, Fenerbahçe Beko takım halinde direndi ve televizyon molasına 14-13 önde girmeyi başardı. Molanın ardından, Sertaç Şanlı'nın serbest atışları ile 17-14 öne geçen Fenerbahçe, ilk çeyreği 24-24'lük eşitlikle tamamladı.

Maçta Denge Her An Değişti

İkinci çeyreğe Anadolu Efes’in Johnson'un ardı ardına kaydettiği basketlerle 5-0lık bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe Beko, Guduric ve Tarık Biberovic ile karşılık vererek durumu 29-29'a taşıdı. Televizyon molasına Anadolu Efes'in 34-32'lik üstünlüğüyle girildi.

Moladan sonra, her iki takım da karşılıklı basketler buldu. Fenerbahçe Beko, Pierre'in son saniye 3 sayılık basketi ile soyunma odasına 43-40 önde girdi.

İkinci Yarıda Kritik Anlar

İkinci yarıya Anadolu Efes, Nwora ve Poirier ile hızlı bir başlangıç yaparak 43-44 öne geçti. Ancak Fenerbahçe Beko'da Mays, Hall ve Melli ile hızlı bir karşılık aldı ve eşitliği sağladı: 52-52. İki takımın yaşadığı top kayıpları dikkat çekerken, Fenerbahçe ribauntlarda rakibine üstünlük kurdu.

Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes mola almak zorunda kalırken, sonrası Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis'in 3 sayılık isabeti ile fark 6 sayıya çıktı: 58-52. Son çeyreğe girerken Fenerbahçe, Mays ile son hücumda bulduğu basketle farkı 8 sayıya yükseltti: 64-56.

Son Çeyrekte Savunma Ön Planda

Son periyotta Fenerbahçe Beko, serbest atışlardan sayı buldu. Dış atışlardaki yüksek isabet oranıyla etkisini sürdüren Fenerbahçe, farkı açarak 76-62’ye taşıdı. Son bölümde savunmadaki başarılarını sürdürerek, maçı 84-76’lık skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 11. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes, 9. kez kaybetmiş oldu.