Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 Yenerek 9. Kez Üst Üste Kazandı

Trendyol Süper Lig | 15. hafta

Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek rakibine karşı üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Samsunspor karşısındaki kaybetmeme serisini sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılara karşı son mağlubiyetini 26 Şubat 2005'te Samsun'da 2-1'lik skorla alan Cimbom, daha sonraki 9 karşılaşmanın hepsinden 3 puanla ayrıldı.

