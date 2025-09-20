2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da: Uluslararası Takımlar

Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, 23-28 Eylül 2025'te Ankara'da uluslararası takımların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:04
2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da: Uluslararası Takımlar

2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da

Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, uluslararası katılımla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk voleyboluna büyük katkılarda bulunan merhum Ahmet Göksu'nun adıyla 2024 yılında ilki yapılan Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, bu yıl ikinci kez Selim Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu'nda 23-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Turnuvada mücadele edecek takımlar

Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker, Maritza Plovdiv (Bulgaristan), SC Potsdam (Almanya), KS DevelopRes Rzeszow (Polonya)

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sadettin Saran: Fenerbahçe'de Başkanlıkta Değişim Zamanı
2
Keçiörengücü 2-1 Sipay Bodrum FK: Sedat Ağçay'tan "Müthiş 3 Puan"
3
Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği 1-0 ikas Eyüpspor — Tongya'nın golüyle ilk galibiyet
4
Real Madrid 2-0 Espanyol — LaLiga'da Namağlup Serisini Sürdürüyor
5
Milli Kick Boksçular İtalya'da 9 Altınla Avrupa Gençler'de 50 Madalya
6
Güneysuspor 34-29 Mihalıççık Belediyespor — Ardventure Hentbol Süper Lig 4. Hafta
7
24. Bosphorus Cup'ta Şampiyon: Rossko Racer JPK 1180

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü