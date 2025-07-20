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2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Üsküp'te Başladı

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, Türkiye'nin katılımıyla Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde başladı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 23:13
2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Üsküp'te Başladı

2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te coşkuyla başladı.

Törende Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin açılış seremonisi, Jane Sandanski Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye kafilesi adına ay-yıldızlı bayrağı, voleybol milli takımı kaptanı Ceylin Kuyan ve basketbol milli takımı kaptanı Ömer Kutluay taşıdı.

Türk sporcular, bu büyük organizasyonda Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlanıyor.

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Kuzey Makedonya'da başladı. Türkiye Milli...

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Kuzey Makedonya'da başladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre EYOF'un açılış töreni, başkent Üsküp'teki Jane Sandanski Spor Merkezi'ndeki düzenlendi. Törende, Türkiye kafilesi adına ay-yıldızlı bayrağı, voleybol milli takımı kaptanı Ceylin Kuyan (sağ 2) ile basketbol milli takımı kaptanı Ömer Kutluay (sağda)taşıdı.

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