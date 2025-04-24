2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si Antalya'da Başladı

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si Antalya'da Devam Ediyor
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağına ev sahipliği yapıyor. Devam eden organizasyonun ikinci gününde eleme atışları gerçekleştirildi.
Toplamda 27 ülkeden 196 sporcu bu prestijli etkinlikte yer almak için Antalya'da bir araya geldi. İkinci gün düzenlenen müsabakalarda klasik yay erkek ve kadın kategorilerinde eleme atışları yapıldı.
Türkiye'nin Sporcuları
Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında klasik yay erkeklerde:
- Mete Gazoz
- Berkay Akkoyun
- Kutay Tek
- Faruk Topuz
- Ulaş Berkim Tümer
- Muhammed Abdullah Yıldırmış
Klasik yay kadınlarda ise:
- Defne Derebaşı
- Elif Berra Gökkır
- Fatma Maraşlı
- Gizem Özkan
- Canse Duru Tarakçı
- Dünya Yenihayat
Makaralı yay erkeklerde:
- Batuhan Akçaoğlu
- Emircan Haney
- Yağız Sezgin
Ve makaralı yay kadınlarda:
- Hazal Burun
- Emine Rabia Oğuz
- Begüm Yuva
Etkinlik, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.
Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakaların ikinci gününde klasik yay erkek ve kadınlarda eleme atışları yapıldı.
Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakaların ikinci gününde klasik yay erkek ve kadınlarda eleme atışları yapıldı.