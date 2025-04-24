2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si Antalya'da Başladı

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si Antalya'da Devam Ediyor

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağına ev sahipliği yapıyor. Devam eden organizasyonun ikinci gününde eleme atışları gerçekleştirildi.

Toplamda 27 ülkeden 196 sporcu bu prestijli etkinlikte yer almak için Antalya'da bir araya geldi. İkinci gün düzenlenen müsabakalarda klasik yay erkek ve kadın kategorilerinde eleme atışları yapıldı.

Türkiye'nin Sporcuları

Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında klasik yay erkeklerde:

Mete Gazoz

Berkay Akkoyun

Kutay Tek

Faruk Topuz

Ulaş Berkim Tümer

Muhammed Abdullah Yıldırmış

Klasik yay kadınlarda ise:

Defne Derebaşı

Elif Berra Gökkır

Fatma Maraşlı

Gizem Özkan

Canse Duru Tarakçı

Dünya Yenihayat

Makaralı yay erkeklerde:

Batuhan Akçaoğlu

Emircan Haney

Yağız Sezgin

Ve makaralı yay kadınlarda:

Hazal Burun

Emine Rabia Oğuz

Begüm Yuva

Etkinlik, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.

Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakaların ikinci gününde klasik yay erkek ve kadınlarda eleme atışları yapıldı.

Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakaların ikinci gününde klasik yay erkek ve kadınlarda eleme atışları yapıldı.