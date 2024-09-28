2025 Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası Sakarya'da Yapılacak

2025 Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası Sakarya'da!

Türkiye Bisiklet Federasyonu, heyecan verici bir gelişmeyi duyurdu: 2025 Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası'nın Sakarya'da düzenleneceği açıklandı.

UCI Genel Kurulu’nda Onaylandı

Çok önemli bir şahsiyet olan UCI Başkanı David Lappartient tarafından yapılan açıklamada, Sakarya'nın 193. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Genel Kurulunda onaylandığı belirtildi. UCI, bu etkinlik için Türkiye'ye dev bir yetki belgesi ve formayı teslim etti.

İlk Kez Düzenlenecek

Türkiye, 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek bu organizasyonla, ilk kez dağ bisikleti eliminator disiplininde Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış olacak. Bu, aynı zamanda ülkemizin bisiklet sporunda uluslararası düzeyde önemli bir adım atması anlamına geliyor.

Bu muhteşem etkinliğin Sakarya'da yapılacak olması, şehre ve bisiklet severlere büyük bir heyecan katacak.