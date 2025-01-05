DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.466.673,33 0,56%

2025 Dakar Rallisi'nde İlk Gün Mücadelesi: Al Rajhi ve Sanders Zirvede

2025 Dakar Rallisi'nin ikinci etabında ilk gün otomobilde Al Rajhi, motosiklette Sanders liderliği aldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:09
2025 Dakar Rallisi'nde İlk Gün Mücadelesi: Al Rajhi ve Sanders Zirvede

2025 Dakar Rallisi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

2025 Dakar Rallisi'nin ikinci etabı iki gün sürecek ve ilk gün mücadelesi sonunda otomobil kategorisinde Yazeed Al Rajhi, motosiklet sınıfında ise Daniel Sanders zirvede yer aldı.

Suudi Arabistan'daki Zorlu Etap

Suudi Arabistan'ın Bişa kentinde gerçekleşen 47. Dakar Rallisi'nin 967 kilometrelik ikinci etabının ilk günü sona erdi. Yarışmacılar, 600 kilometreden fazla mesafe katederek geceyi geçirmek üzere en yakın kamp alanına ulaştı ve günü noktaladı.

Otomobil Kategorisindeki Yarış

Otomobil sınıfında Overdrive ekibinin Suudi Arabistanlı sürücüsü Yazeed Al Rajhi, ilk gün yarışını Katar'dan Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) ile 1 dakika 19 saniye ve İsveçli Mattias Ekström (Ford M-Sport) ile 8 dakika 55 saniye farkla lider olarak tamamladı.

Motosiklet Kategorisinde Sanders'ın Başarısı

Motosiklet sınıfında Red Bull KTM takımından Avustralyalı Daniel Sanders, günü ilk sırada tamamladı. Sanders, ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ile 40 saniye ve Botsvanalı Ross Branch (Hero) ile 3 dakika 51 saniye farkla günü noktaladı.

Yarışmacılar, geceyi kamp alanında geçirecek ve yarın sabah tekrar yola çıkarak maratonun kalan mesafesini tamamlayarak 967 kilometrelik etabı bitirecekler.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Kaloğlu: 'Deplasmanda 1 puan almak önemliydi'
2
Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da Tamamlandı
3
Yusuf Dikeç'in Mütevazılığı: Antrenörü Osman Erdinç Bilgili ile Röportaj
4
Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 ile Geçti!
5
Fenerbahçe, Hatayspor ile Karşılaştı: Maç Öncesi Notlar
6
Türkiye Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'nda Üç Maçta Yenildi
7
Sipay Bodrum FK ve Bellona Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü