2025 Dakar Rallisi'nde İlk Gün Mücadelesi: Al Rajhi ve Sanders Zirvede

2025 Dakar Rallisi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

2025 Dakar Rallisi'nin ikinci etabı iki gün sürecek ve ilk gün mücadelesi sonunda otomobil kategorisinde Yazeed Al Rajhi, motosiklet sınıfında ise Daniel Sanders zirvede yer aldı.

Suudi Arabistan'daki Zorlu Etap

Suudi Arabistan'ın Bişa kentinde gerçekleşen 47. Dakar Rallisi'nin 967 kilometrelik ikinci etabının ilk günü sona erdi. Yarışmacılar, 600 kilometreden fazla mesafe katederek geceyi geçirmek üzere en yakın kamp alanına ulaştı ve günü noktaladı.

Otomobil Kategorisindeki Yarış

Otomobil sınıfında Overdrive ekibinin Suudi Arabistanlı sürücüsü Yazeed Al Rajhi, ilk gün yarışını Katar'dan Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) ile 1 dakika 19 saniye ve İsveçli Mattias Ekström (Ford M-Sport) ile 8 dakika 55 saniye farkla lider olarak tamamladı.

Motosiklet Kategorisinde Sanders'ın Başarısı

Motosiklet sınıfında Red Bull KTM takımından Avustralyalı Daniel Sanders, günü ilk sırada tamamladı. Sanders, ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ile 40 saniye ve Botsvanalı Ross Branch (Hero) ile 3 dakika 51 saniye farkla günü noktaladı.

Yarışmacılar, geceyi kamp alanında geçirecek ve yarın sabah tekrar yola çıkarak maratonun kalan mesafesini tamamlayarak 967 kilometrelik etabı bitirecekler.