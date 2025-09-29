2025 Dünya Büyükler Halter Şampiyonası: Türkiye 11 Sporcu ile Norveç'te Madalya Peşinde

Türkiye, Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Dünya Büyükler Halter Şampiyonasında madalya mücadelesine hazırlanıyor.

Hazırlık ve teknik kadro

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-10 Ekim tarihlerinde Forde şehrinde düzenlenecek organizasyonda 4 kadın, 7 erkek milli sporcu podyuma çıkacak.

Halter Erkek Milli Takımı teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu ve antrenörler Mehmet Doğan ile Mehmet Başol; Halter Kadın Milli Takımı teknik direktör Ferhat Coşkun ile antrenörler İsa Makal ve Meliha Sarıkoca yönetiminde hazırlıklarını tamamlayarak, Norveç'e hareket etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü organizasyon öncesi yaptığı açıklamada, "Milli takımlarımız hazırlıklarını tamamladı. Dünya Büyükler Halter Şampiyonası bu yılın en önemli organizasyonu, sporcularımız bunun bilincinde. Olimpiyat öncesinde yeni sıkletlerde bizim için önemli bir tecrübe olacak. Tüm çalışmalarımızı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzere yaptık. Amacımız madalya ve madalyalarla ülkemize geri dönmek. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize bu önemli organizasyonda başarılar diliyorum." dedi.

Mücadele edecek sporcular

Kadınlar: 48 kilo Gamze Altun, 53 kilo Cansel Özkan, 63 kilo Aysel Özkan, +86 kilo Fatmagül Çevik

Erkekler: 65 kilo Ferdi Hardal ile Muhammed Furkan Özbek, 71 kilo Kaan Kahriman ile Yusuf Fehmi Genç, 94 kilo Hakan Şükrü Kurnaz ile Emre Öztürk ve 110 kilo Muhammed Emin Burun

Not: Türkiye, 2024'te Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen 2024 Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç'in silkmede 181 ve toplamda 327 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya kazanmıştı.

