2025 Dünya Para Atletizm Grand Prix Takvimi Açıklandı

2025 Dünya Para Atletizm Grand Prix Takvimi Belli Oldu

2025 yılına dair Dünya Para Atletizm Grand Prix takvimi, Dünya Para Atletizm Federasyonu tarafından resmi olarak açıklandı. Bu yıl gerçekleştirilecek organizasyonlarda, Türkiye'yi görme engelli milli sporcular temsil edecek.

Yarışma Takvimi

Açıklanan takvimde yer alan yarışlar şu tarihlerde düzenlenecek:

10-13 Şubat: Dubai Grand Prix (Birleşik Arap Emirlikleri)

(Birleşik Arap Emirlikleri) 11-13 Mart: Yeni Delhi Grand Prix (Hindistan)

(Hindistan) 24-26 Nisan: Marakeş Grand Prix (Fas)

(Fas) 9-12 Mayıs: Jalisco Grand Prix (Meksika)

(Meksika) 16-19 Mayıs: Cali Grand Prix (Kolombiya)

(Kolombiya) 23-25 Mayıs: Nottwil Grand Prix (İsviçre)

(İsviçre) 2-4 Haziran: Paris Grand Prix (Fransa)

(Fransa) 16-18 Haziran: Tunus Grand Prix (Tunus)

(Tunus) 3-5 Temmuz: Olomouc Grand Prix (Çekya, Sadece kadınlar)

Bu prestijli organizasyonlar, dünya çapında para atletizm sporcularının yeteneklerini sergilemesi için önemli bir platform sunuyor. Yarışmaların heyecanı, engelleri aşarak daha fazla başarı elde etme amacıyla dolup taşacak.